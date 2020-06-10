В День России между Томском и Асино будут курсировать дополнительные поезда

10 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

В пятницу, 12 июня, компания «Кузбасс-пригород» запустит дополнительные поезда между станциями Томск-2 и Асино, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так из Томск-2 в Асино поезд №6998 отправится в 07.31 по местному времени (прибытие в 10.05). Обратный рейс будет осуществляться поездом №6997 из Асино в 18.00 (прибытие на станцию Томск-2 в 20.33).

Организация уточняет, что все составы пригородных поездов перед рейсом проходят влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. Обрабатываются поверхности диванов, ручки дверей и поручни, подоконники оконных рам в салоне и санузлы. Все работники компании, связанные с обслуживанием пассажиров, снабжены индивидуальными антисептиками, перчатками, масками.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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