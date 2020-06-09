Глава Минобрнауки отметил уникальность создаваемого в Томске Большого университета
На минувшей неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков оценил опыт создания Большого университета в Томске.
«Я знаю, какие непростые процессы идут в Томске. Мы считаем, что это уникальный опыт для страны, и томичи большие молодцы, потому что двигаться вместе и находить компромисс непросто», — сообщил Валерий Фальков во время прямой линии на Youtube-канале Минобрнауки.
Он также отметил, что партнерство, зачастую, это шаг навстречу и где-то необходимо пожертвовать своими интересами ради общего дела.
«Мы, к сожалению, на это часто не обращаем внимания. А томичи не просто ведут разговоры, они строят университет, — подчеркнул Валерий Фальков. — Я думаю, что это процесс длительный, он напрямую связан с автономией вуза, потому что выстраивая эффективное партнерство, вы вынуждены поделиться частью суверенитета. Я бы сказал, зная томичей, все обязательно получится».
Большой университет — площадка, которая должна объединить все вузы и НИИ Томска. Предполагается, что учреждения объединят научные инфраструктурные и образовательные возможности. При этом необходимо внести изменения в федеральное законодательство, что, возможно, займет 1-2 года.