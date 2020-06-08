Женщина-водитель пострадала при столкновении со встречным автомобилем на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 8 июня, на трассе Томск-Мирный-Межениновка столкнулись Toyota Corolla и Ford Focus, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.50 на 16 километре автодороги. По предварительным данным, автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 59-летняя женщина, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной иномаркой. От удара Ford съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия 33-летняя женщина-водитель Ford Focus с травмами госпитализирована. На заднем сидении ее автомобиля в детском удерживающем кресле находился годовалый ребенок. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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