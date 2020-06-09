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За минувшие выходные у троих томичей выявлен клещевой энцефалит

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В выходные, 7 и 8 июня, в круглосуточные пункты серопрофилактики Томска обратились 457 человек, в том числе 101 ребенок. При этом клещевой энцефалит подтвердился только у троих пострадавших, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Количество обращений с присасыванием клеща снизилось на 20% в сравнении с прошлыми выходными, когда было зафиксировано 574 обращения», — говорит руководитель направления по оказанию медицинской помощи населению при укусе клеща Марина Мусина.

В Томске круглосуточные пункты серопрофилактики для взрослых действуют на базе трех медицинских организаций Томска:

Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23).

Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц.

В качестве профилактики от укуса клещей медики настоятельно рекомендуют при выезде на природу и дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу. Верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами, каждые 15-20 минут необходимо осматриваться.

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