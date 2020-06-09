В Томской области подростка убило током

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье, 7 июня, в селе Кожевниково 15-летний подросток скончался от поражения электрическим током, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел в вечернее время. Подросток воспользовался отсутствием ограждения и залез на крышу трансформаторной подстанции, которая находилась на территории спортивно-оздоровительного центра. Здесь его ударило током. От полученных повреждений подросток скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование уголовного дела продолжается.

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