Работу центрального рынка Томска, где у сотрудников нашли коронавирус, приостановили на 30 суток

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Томска приостановил деятельность центрального городского рынка, где шестеро сотрудников заболели COVID-19, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил признать „Томское городское потребительское общество“ виновным в административном нарушении и назначить наказание в виде приостановления деятельности центрального рынка на 30 суток», — сказал сотрудник пресс-службы.

Деятельность рынка приостановили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

По данным пресс-службы, деятельность торговой площадки приостановили, так как там пренебрегли профилактикой коронавирусной инфекции для предприятий торговли, на территории рынка работали заболевшие.

В суде добавили, что если выявленные нарушения будут исправлены, то рынок сможет открыться раньше, чем через 30 дней.

В свою очередь начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что в связи с приостановкой деятельности центрального рынка департамент потребительского рынка областной администрации готов оказать содействие арендаторам в поиске мест для работы на других торговых площадках города.

Как сообщалось, шестерых сотрудников центрального рынка Томска госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На торговой площадке провели дезинфекцию, но Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке деятельности, которое, как ожидалось, рассмотрит суд.

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