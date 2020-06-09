Работу центрального рынка Томска, где у сотрудников нашли коронавирус, приостановили на 30 суток
Ленинский районный суд Томска приостановил деятельность центрального городского рынка, где шестеро сотрудников заболели COVID-19, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд постановил признать „Томское городское потребительское общество“ виновным в административном нарушении и назначить наказание в виде приостановления деятельности центрального рынка на 30 суток», — сказал сотрудник пресс-службы.
Деятельность рынка приостановили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).
По данным пресс-службы, деятельность торговой площадки приостановили, так как там пренебрегли профилактикой коронавирусной инфекции для предприятий торговли, на территории рынка работали заболевшие.
В суде добавили, что если выявленные нарушения будут исправлены, то рынок сможет открыться раньше, чем через 30 дней.
В свою очередь начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что в связи с приостановкой деятельности центрального рынка департамент потребительского рынка областной администрации готов оказать содействие арендаторам в поиске мест для работы на других торговых площадках города.
Как сообщалось, шестерых сотрудников центрального рынка Томска госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На торговой площадке провели дезинфекцию, но Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке деятельности, которое, как ожидалось, рассмотрит суд.