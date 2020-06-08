В Томской области открыли рыбоконсервный завод

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 8 июня, в Александровском районе на севере Томской области запущен новый рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы». Глава региона дал старт работе технологической линии завода по видеосвязи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сегодня знаменательное событие не только для района, но и для всей нашей области, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая завод. — Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз».

Глава региона подчеркнул, что в развитии рыбохозяйственного комплекса необходимо делать ставку на переработку. По темпам роста этого сегмента Томская область занимает первое место среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна: только за прошлый год объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн. При этом доля местного сырья в структуре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с каждым годом.

«Здесь, на севере, каждый день будут выпускать по шесть тысяч банок консервов, а также богатый ассортимент полуфабрикатов. Уверен, александровцы быстро покорят и внутриобластной рынок, и соседние. Я вам искренне этого желаю», — сказал Сергей Жвачкин.

Рыбоперерабатывающий завод в Александровском — уже второй открытый в этом году в Томской области: в марте заработал завод в поселке Предтеченск под Томском.

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