В Томске открылся новый завод по переработке рыбы

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 13 марта, в томском поселке Предтеченск открылся рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» за 106 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большую часть средств вложил инвестор — томский предприниматель Алексей Пивиков. 37,5 миллиона составила поддержка областного бюджета: 35 миллионов предоставлены на конкурсной основе в виде гранта на приобретение нового технологического оборудования, 2,5 миллиона — в виде субсидии на возмещение 50% затрат на приобретение трех коптильных камер.

Производственная мощность нового предприятия — 3 тысячи тонн сырья в год. Здесь создано более 70 рабочих мест и будет выпускаться около 300 наименований готовой рыбной продукции. Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», на предприятии создан полный производственный цикл от закупки речной, озерной и морской рыбы до реализации готовой продукции. Ожидается, что ежегодно завод будет перерабатывать до 3 тыс. тонн сырья и выпускать до 300 наименований рыбной продукции.

«Наша компания занимается рыбопереработкой с 1995 года. Все начиналось как маленький семейный бизнес. (. . .) Сейчас мы вводим первый в Томске высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод. Он оснащен современным оборудованием, которое позволит выпускать продукцию под высоким знаком качества», — сообщил Пивиков на открытии производства.

«Еще несколько лет назад промышленный вылов и переработка рыбы в Томской области были на нуле. А уже в прошлом 2019-м мы перешагнули рубеж в четыре тысячи тонн переработанной речной рыбы», — подчеркнул на церемонии открытия губернатор Сергей Жвачкин.

Фото: tomsk.gov.ru

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