В Томске работник цеха по переработке мяса лишился ног

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Вчера, 7 июня, в Томске работник одного из предприятий получил тяжелые травмы на производстве. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел во время ремонта и обслуживания станка мясопереработки в производственном цехе обвалки и переработки мяса. По предварительным данным, во время нахождения мужчины в ванной станка произошел запуск двигателя агрегата из-за нарушения одним из работников организации требований охраны труда. Потерпевшего доставили в медучреждение, где ему ампутировали нижние конечности.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование продолжается.

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