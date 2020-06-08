В Томской области выздоровели 33 человека, заразившихся COVID-19

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 8 июня, в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 33 заразившихся коронвирусом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 49 вновь заболевших госпитализированы 20 человек: у восьми пневмония, у 12 – признаки ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 29 заболевших, они находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции.

Установлены источники заражения 30 заболевших, по остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходит лечение 371 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 15 человек, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ (семь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 111 человек.

Всего проведен 80 981 тест. Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. Однако поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрирован 971 случай заболевания коронавирусом: 483 на лечении (371 в стационарах, 112 на самоизоляции), 474 выздоровели, 14 умерли.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 85,4, что соответствует 76 месту среди 85 регионов России и восьмому месту из 10 среди регионов Сибирском федеральном округе.

Тэги/темы: