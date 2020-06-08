Северчанин дважды пытался украсть велосипеды, но был остановлен бдительными соседями

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Северска несколько раз пытался украсть стоящие у квартир велосипеды, но у ему помешали соседи, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Томска.

По версии следствия, в мае подозреваемый пытался украсть велосипед, стоящий возле квартиры одного из домов по ул.Иркутский тракт. Однако на выходе из подъезда мужчину встретила соседка. Она вырвала велосипед из рук злоумышленника, который тут же скрылся.

На следующий день грабитель вновь пришел в тот же подъезд и решил украсть два велосипеда - один из которых принадлежал женщине, помешавшей ему совершить преступление днем ранее. На этот раз злоумышленнику удалось выйти из подъезда, но на улице его встретил мужчина, который вырвал велосипеды из рук грабителя, после чего последний скрылся.

В этот же день злоумышелнника задержали сотрудники полиции. Свою вину он полностью признал. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж). Дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

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