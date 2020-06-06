Водитель без прав пострадал в ДТП под Томском

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 6 июня, в Томском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 19-летний водитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.25 на подъезде к деревне Поросино. Здесь водитель ВАЗ-21043 не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

С травмами молодой человек госпитализирован. Права управления транспортным средством он не имеет.

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