Томские медики, заразившиеся COVID-19, начали получать дополнительные выплаты

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области 24 медицинских работника, заразившихся COVID-19 при исполнении своих обязанностей, получили страховые выплаты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В случае временной нетрудоспособности из-за заражения COVID-19, осложненного острой респираторной инфекцией, вирусной пневмонией или некоторыми другими заболеваниями, предусмотрена выплата в размере 68 811 рублей.

Если в результате перенесенного заболевания возникли осложнения, приведшие к инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. При установлении инвалидности III группы ее размер составит 688 113 рублей, II группы – 1 376 226 рублей; I группы – 2 064 339 рублей. В случае смерти медицинского работника, в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, размер выплаты составит 2 752 452 рублей.

Указанные выплаты производятся в дополнение к тем, которые осуществляет Фонд социального страхования в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Управляющий Томского отделения Фонда социального страхования РФ Дмитрий Панкратов отметил, оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности заболевшему не нужно будет никуда обращаться. Все документы в Фонд должен представить работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

«Работодатель создает врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалиста ФСС. Комиссия должна установить, что факт заражения медика произошел при исполнении трудовых обязанностей, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на нее. Расследование проводится в срок не более суток, затем готовится справка, на основании которой оформляется единовременная страховая выплата работнику», - прокомментировал Дмитрий Панкратов.

С памяткой по оформлению страховых выплат можно ознакомиться здесь.

Единый колл-центр ФСС РФ по коронавирусу: 8 (800) 302-75-49. Телефон горячей линии Томского регионального отделения ФСС РФ: 8 (3822) 60-84-70.

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