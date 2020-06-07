Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томске

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 июня, в Томской области зафиксированы 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные смывы (ПЦР-тесты) подтвердили выздоровление 14-ти человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Болезнь протекает бессимптомно у 23-х человек. Пациенты с клиническими проявлениями заболевания направлены в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпитали на базе МСЧ-2 и клиник СибГМУ, — уточняет заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он также отметил, что у 25-ти человек установлены источники заражения, по остальным случаям ведется эпидемиологическое расследование.

На данный момент, в стационарах проходит лечение 351 человек с COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, три на неинвазивной), еще пять человек на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 117 человек.

В Томской области зарегистрированы 922 случая заболевания коронавирусом: 468 на лечении (351 в стационарах, 117 на самоизоляции), 440 выздоровели, 14 умерли.

Обладминистрация уточняет, что всего в Томской области проведено 78 874 теста. Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. Однако поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

Тэги/темы: