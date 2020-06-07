За минувшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

7 июня 2020 / Томский Обзор

В воскресенье, 7 июня, в Томской области зарегистрированы 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно информации регионального оперштаба, 14 человек выздоровели.

Всего на данный момент в Томской области зарегистрировано 922 случая заболевания и 440 выздоровевших, умерших пациентов за минувшие сутки не было (за весь период скончалось 14 человек).

Тэги/темы: