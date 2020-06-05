Прокуратура и экологи обнаружили в Томске незаконный сброс стоков в реку

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Томская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды выявили несанкционированный сброс сточных вод в реку Ушайка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«С левого берега реки в районе улицы Киевская в Томске осуществляется незаконный сброс в водный объект сточных вод. В ходе лабораторных исследований в пробах сточной воды выявлено превышение допустимого предела по таким загрязняющим веществам, как аммоний-ионы, железо, нефтепродукты и другим», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что департамент неоднократно информировал администрацию Томска о необходимости прекратить сброс стоков, но этого сделано не было.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск к администрации Томска об организации надлежащего водоотведения без сброса неочищенных сточных вод в Ушайку.

Ушайка является правым притоком реки Томи, ее длина составляет 78 км, 10 км из которых находятся в пределах Томска. Несколько лет назад реку загрязняли промышленные и бытовые стоки, но благодаря экологическим мерам Ушайка в последние годы очистилась, и в ней вновь появились хариус, елец, чебак и щука.

По местной легенде, название реки происходит от имени юноши Ушая, возлюбленного красавицы Томы, которая, в свою очередь, дала имя реке Томи.

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