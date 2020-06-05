Со следующей недели в школах Томска стартуют очные консультации для сдающих ЕГЭ
С понедельника, 8 июня, школы Томской области организуют консультации для выпускников, сдающих ЕГЭ, по выбранным ими предметам.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, консультации будут проходить в режиме свободного посещения по установленному школами графику.
«Все работники образовательных учреждений, а также школьники, пришедшие на консультацию, должны будут использовать маски, а также перчатки или антисептики для обработки рук. Помещения в обязательном порядке будут обрабатываться до и после занятий», - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.
Она также добавила, что ЕГЭ начнутся с 3 июля. В этот день экзамены пройдут сразу по трем предметам - литературе, географии и информатике. Единые государственные экзамены закончатся 23 июля экзаменом по иностранному языку.