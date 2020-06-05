Со следующей недели в школах Томска стартуют очные консультации для сдающих ЕГЭ

5 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С понедельника, 8 июня, школы Томской области организуют консультации для выпускников, сдающих ЕГЭ, по выбранным ими предметам.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, консультации будут проходить в режиме свободного посещения по установленному школами графику.

«Все работники образовательных учреждений, а также школьники, пришедшие на консультацию, должны будут использовать маски, а также перчатки или антисептики для обработки рук. Помещения в обязательном порядке будут обрабатываться до и после занятий», - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Она также добавила, что ЕГЭ начнутся с 3 июля. В этот день экзамены пройдут сразу по трем предметам - литературе, географии и информатике. Единые государственные экзамены закончатся 23 июля экзаменом по иностранному языку.

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