Двое погибли в результате столкновения ВАЗа и КамАЗа с прицепом

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 4 июня, на трассе Камаевка - Асино - Первомайское столкнулись ВАЗ-219000 и КамАЗ с прицепом, который выполнял ремонт дороги, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 13.20 на 26 километре трассы. В результате происшествия 34-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Еще один пассажир позже скончался в больнице от полученных травм. Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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