Томский областной краеведческий музей выиграл грант в 4,9 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: vk.com/tomskmuseum

Проект «Арт-Острог „SiberiЯ“ Музейная творческая ссылка. Формирование открытого пространства для музейного креатива» Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда В.И.Потанина.

Как сообщается на сайте учреждения, авторскую команду нового проекта возглавил Святослав Перехожев, директор Томского областного краеведческого музея. Сумма запрашиваемых у грантодателя средств составила 4 900 000 рублей.

Проект предусматривает создание креативного музейного пространства, организованного по принципу кочующей комплексной арт-резиденции с центрами временного базирования в отделах музея в Томске и удалённых отделах музея в области (Асино, Колпашево, Нарым, Кривошеино, Подгорное).

«Арт-резиденция проектируется как постоянно действующая творческая лаборатория, конвертирующая воспоминания, впечатления, семейные предания участников в музейные истории, воплощённые в проектах выставок, инсталляций, культурно-образовательных программы и музейных акциях», — говорится в сообщении.

Авторы проекта планируют использовать получившийся в результате культурный продукт, в том числе в создании проекта принципиально новой постоянной экспозиции музея.

«Музей 4.0» — конкурс, поощряющий развитие экспериментальных практик в музейном деле. Его цель — повысить открытость российских музеев к инновациям и помочь актуализировать их публичную повестку. Победители конкурса получают гранты от 2 до 5 млн рублей на реализацию общественно значимых проектов.

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