Как ремонтируют трамвайные пути на ул. Лебедева

5 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В начале июня в Томске начались работы на трамвайных путях на ул.Лебедева. Бригады разбирают существующие трамвайные пути и меняют на новые, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты ООО «Транссервис» должны привести в нормативное состояние 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году. Рабочие должны заменить рельсы, шпалы и балласт из песчано-гравийной смеси. Специалисты используют деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы.

Из-за ремонта на путях по ул. Лебедева до 31 июля закрыто движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная — пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная — пл. Батенькова». Часть высвободившихся вагонов теперь ходят по маршрутам № 1 «Восточная — Черемошники», 2 «пл. Батенькова — пл. Южная», 4 «Восточная — пл. Южная». Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни — от 6 до 9 минут, в выходные — от 8 до 11 минут.

Также томичи могут оставить свои замечания и предложения по работе трамваев по тел. 99-96-15 (отдел эксплуатации ТТУ), 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).

Фото: Владимир Дударев

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