В отношении чиновника, не привлекшего к ответственности компанию, вырубившую липы в Томске, возбуждено уголовное дело

5 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителя департамента администрации Томска, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, чиновник, получив в марте информацию о том, что работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно повредили липы в аллеях в районе Лагерного сада, не привлекло юридическое лицо к ответственности. Кроме того, в мае 2020 должностное лицо дало указание рекламной компании полностью уничтожить поврежденные деревья. 7 мая работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно уничтожили деревья.

По данному факту на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведены обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томск и в офисном помещении ООО «Группа компаний зонд-реклама», изъяты системные блоки компьютеров, телефоны и документация, допрашиваются свидетели и подозреваемая.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: