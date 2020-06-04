За прошедшие сутки в Томской области выздоровели 26 заразившихся коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2020 // Фото: piaxabay.com

В четверг, 4 июня, в Томской области выздоровели 26 человек, заразившихся COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 32 вновь заболевших госпитализированы 16 человек: пятеро с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, 11 пациентов с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ. Еще у 16 коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 19 человек - это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходят лечение 307 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 148 человек.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 797 случаев заболевания коронавирусом: 398 на лечении (307 в стационарах, 91 на самоизоляции), 385 выздоровели, 14 умерли.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 3 июня): Республика Тыва – 373; Республика Хакасия – 196,9; Красноярский край – 162,4; Новосибирская область – 111,6; Иркутская область – 96,6; Алтайский край – 89,2; Омская область – 76,9; Томская область – 70,9; Республика Алтай – 62,7, Кемеровская область – 23,2.

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