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Новый ректор Томского политеха представил управленческую команду вуза

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Врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев представил на собрании ректората команду своих заместителей - семерых проректоров. Все они до настоящего назначения работали в ТПУ, сообщает пресс-служба вуза.

«В ходе работы над новой программой развития университета мы проводили стратегические сессии и социологические исследования, которые помогли выявить направления, которые сегодня требуют перезагрузки, совершенствования и пристального внимания с управленческой точки зрения. Наряду с базовыми процессами — такими как образование и научная деятельность, выделились новые блоки, которые возглавят новые проректоры. Все они и прежде работали в ТПУ, а сейчас получили более широкие полномочия и будут отвечать за целое направление в масштабах всего университета», — прокомментировал изменения в управленческой структуре Андрей Яковлев.

Пост проректора ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству занял Артем Боев, ранее возглавлявший Инженерную школу природных ресурсов. Перед ним поставлены задачи обеспечить качественное выполнение проектов с индустриальными партнерами разного масштаба, создать условия для реализации новых проектов, а также для развития предпринимательства.

Леонид Сухих, занимавший пост директора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, стал проректором по академическому превосходству. Он будет отвечать за развитие научных сетей, международное позиционирование университета и положение в предметных рейтингах, формирование исследовательских и научных сообществ.

Проректором ТПУ по организационному и социальному развитию назначена Светлана Лукиных, работавшая заместителем первого проректора. В зоне ее ответственности — работа со студентами, коммуникации, развитие корпоративной среды, формирование мотивационной системы в университетском сообществе, поддержка и продвижение бренда ТПУ.

Михаил Соловьев продолжит работать на посту проректора ТПУ по образовательной деятельности, Мехман Юсубов — в должности проректора по науке. В новую команду также вошли проректор по цифровизации Александр Фадеев и проректор по режиму и безопасности Дмитрий Дмитриев.

«У каждого есть конкретные задачи — формирование новых востребованных образовательных программ, развитие научной инфраструктуры и увеличение грантового портфеля, цифровизация процессов в университете и инструментов распространения знаний, обеспечение безопасности как приоритетной ценности и многие другие. Проректоры призваны стать лидерами в своем направлении, объединить и аккумулировать главный ресурс и силу университета, а это — люди, политехники, — их опыт, знания, энергия, стремление служить Томскому политехническому», — сказал Андрей Яковлев.

Боев Артем Сергеевич родился 2 сентября 1981 года в Томске. В 2002 году окончил ТПУ по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация», здесь же получил квалификацию инженера по специальностям «Стандартизация и сертификация» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Кандидат химических наук. Имеет степень МВА. Работал в ОАО «Томскнефть ВНК», ООО «ЭлеСи-Про», ООО «Газпромнефть-Восток». С 2017 года — директором Инженерной школы природных ресурсов ТПУ.

Сухих Леонид Григорьевич родился 19 августа 1984 года в Томске. В 2007 году окончил ТПУ по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Доктор физико-математических наук. С 2005 года работал в ТПУ на должностях техника, инженера, ассистента, научного сотрудника, инженера-исследователя (постдока), доцента. В 2019 году возглавил Исследовательскую школу физики высокоэнергетических процессов ТПУ.

Лукиных Светлана Владимировна родилась 15 июля 1974 года. Окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Юрист, имеет степень МВА. Училась в Mental Research Institute Palo Alto (USA), HR-академии ПАО «Газпром нефть», PwC Academy, Московском университете управления Правительства Москвы. Работала руководителем кадровой службы, начальником службы эксплуатации ОАО «Запсибгазпром», начальником управления по работе с персоналом, заместителем генерального директора по организационным вопросам ООО «Газпромнефть-Восток», директором по персоналу Блока разведки и добычи НИС (Нефтяная индустрия Сербии — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и Республики Сербия). С ноября 2019 года — заместителем первого проректора ТПУ.

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