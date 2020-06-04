Валовой региональный продукт Томской области в 2019 году впервые превысил 600 млрд рублей — губернатор

Валовой региональный продукт Томской области по итогам 2019 года превысил 600 млрд рублей, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе ежегодного отчета перед депутатами региональной думы.

«Валовой региональный продукт в прошлом году впервые за всю историю Томской области превысил 600 млрд рублей», — цитирует губернатора агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что наибольший удельный вес в структуре ВРП занимает добыча полезных ископаемых — 32%. При этом лучшую динамику развития показали обрабатывающие производства (рост на 18%), сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство (рост на 17%).

«Все это результат нашей системной работы по развитию высокотехнологичных производств и созданию экономики природы», — добавил губернатор.

По данным отчета о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, объем ВРП в 2018 году составил 597,3 млрд рублей. В 2019 году прирост составил 1,4%, до 607 млрд рублей.

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