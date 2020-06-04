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Томичам расскажут о том, что такое личные границы

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Сегодня, 4 июня, врачи Центра медицинской профилактики проведут прямой эфир на тему «Личные границы: что это», сообщает пресс-служба организации.

Медицинские психологи Зоя Егорова и Ксения Цыгикало расскажут что такое личные границы и зачем они нужны, как понять, что ваши личные границы нарушены и как их защитить.

Эфир состоится в 16.30 на странице центра в Instagram. В конце специалисты ответят на вопросы зрителей.

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