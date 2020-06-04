В Томске интервалы движения маршрутных автобусов станут меньше

4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В рамках ослабления режима самоизоляции в Томске скорректирована работа пассажирского транспорта. Теперь интервалы движения маршрутных автобусов в рабочие дни станут прежними, согласно муниципальным контрактам, но изменится время окончания работы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с конечных остановок автобусы должны уезжать в последний рейс не ранее 21 часа.

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства, в будни автобусы должны начинать работы в 6 часов, в выходные и праздники — в 6.30. В это время должны стартовать первые рейсы. Завершить работу, то есть прибыть на конечный пункт маршрута, автобусы должны не ранее 22 часов.

Интервал движения в нерабочие дни не должен превышать 15 минут.

Указанные изменения касаются режима работы маршрутов № 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53 на период действия ограничительных мер.

Актуальную информацию о работе автобусов можно получить в «Центре организации и контроля пассажироперевозок» по тел. 28-29-06.

Власти обращают внимание томичей на необходимость обязательного ношения масок и перчаток при поездках в общественном транспорте. В случае отсутствия перчаток, при себе должен быть кожный антисептик.

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