На днях томичей ждут заморозки

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В ближайшие дни, 4–6 июня, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По территории области при прояснениях ожидаются заморозки до 0… — 2°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур. Также жителям региона рекомендуется одеваться теплее, а также соблюдать требования пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов и печей.

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