В Томске упростят порядок организации летних кафе

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Питер

Администрация Томска упростит порядок организаций летних кафе, а также сократит сроки получения соответствующих разрешительных документов. Это станет одной из мер поддержки бизнеса в условиях ограничений из-за ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявку и оформить все необходимые документы на открытие летней веранды можно будет уже в июне. А приступить к работе предприниматели смогут после снятия ограничительных мер.

«Мы много консультировались с бизнесом, в том числе с владельцами предприятий общепита, о том, какие меры поддержки им наиболее необходимы. И пришли к выводу, что можем изменить ряд административных процедур, упростить их и сократить сроки выдачи разрешений. Нам важно поддержать эту отрасль для сохранения рабочих мест. Но при этом мы понимаем, что организация летних веранд на свежем воздухе, безусловно, должна предусматривать и соблюдение всех санитарных норм», - подчеркнул Иван Кляйн.

Для получения разрешения необходимо подать предварительную заявку на размещение элементов благоустройства (пакет документов включает в себя заявку, схему размещения, вид размещаемого оборудования) в отдел потребительского рынка администрации того района, где будет размещена летняя площадка. Также предприниматели должны обеспечить в своей работе требования санитарных норм и правил, утвержденных Роспотребнадзором. В частности, речь идет о том, что столы должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга или снабжены перегородками. Персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Отделы потребительского рынка:

Ленинский район: 51-71-25, 51-71-24

Октябрьский район: 90-24-36, 90-24-39

Кировский район: 56-37-35, 56-34-62

Советский район: 54-50-78

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