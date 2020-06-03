В Томске женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В респираторном госпитале томской медсанчасти №2 родились двое детей. Одна из рожавших женщин имела диагноз COVID-19, у второй роженицы диагноз не подтвердился. Малыши родились здоровыми, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Для потенциальных рожениц в респираторном госпитале заранее был организован акушерский пост, в котором сейчас работают медики томских роддомов и областного перинатального центра.

«Для организации помощи беременным и родовспоможения в респираторном госпитале имеется смотровой кабинет акушера-гинеколога, операционная, родзал и комната для младенцев, оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе УЗИ и КТГ – аппаратами», - сообщила работающая в госпитале акушер-гинеколог ОПЦ Юлия Сафронова.

По словам врача, женщинам были выполнены операции кесарева сечения, обе операции прошли успешно. Затем новорожденные в сопровождении медиков специализированной неонатологической бригады были доставлены в областной перинатальный центр для полного медицинского обследования и дальнейшего наблюдения за развитием.

«Оба мальчика находились в удовлетворительном состоянии, - сообщил главный врач областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко Игорь Степанов. - Дети были помещены в индивидуальные изолированные (мельцеровские) боксы, были взяты мазки на COVID-19. После получения двукратных отрицательных результатов ПЦР-тестов на первый и третий дни, ребятишек перевели под наблюдение врачей отделения патологии новорожденных».

По словам Игоря Степанова, врачи перинатального центра постоянно были на связи с оставшимися на лечении в медико-санитарной части мамами малышей, рассказывали о состоянии детей. Сейчас один из малышей уже выписан, второй ребенок пока находится в областном перинатальном центре.

На данный момент на лечении в медико-санитарной части находятся еще девять беременных.

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