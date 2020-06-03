Ученые обнаружили редкий вид хантавирусов в Томской области

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета в ходе совместных исследований со специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» впервые выявили наличие редкого и малоизученного хантавируса Аltai в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, опасное заболевание переносит бурозубка (один из видов землероек). Хантавирусы чреваты развитием геморрагической лихорадки. В 2019 году вспышка этой инфекции произошла в Самарской области, где заболело 1500 человек.

«Наличие хантавируса Altai было выявлено в биоматериале, собранном в 2019 году. Анализ проводился специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“ (Новосибирск), — говорит сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия, доцент Биологического института ТГУ Александр Жигалин. — Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей, поэтому в 2019 году мы начали прицельно исследовать насекомоядных на наличие у них хантавирусов».

Материал, собранный в ходе полевой работы, позволит выделить геном редкого вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное — поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.

Инфицирование хантавирусами происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным (ГЛПС) или легочным (ГЛЛС) синдромом. Хантавирусные инфекции широко распространены в северном полушарии, но в 2019 году самая крупная вспышка геморрагической лихорадки в 21 веке случилась в России. В Саратовской области инфицированными оказались полторы тысячи жителей. Случаи ГЛПС регистрировали и в других регионах страны.

«Как правило, в группу риска включают владельцев дачных участков, частных домов, сборщиков дикоросов, рыбаков, охотников, туристов и тех, кто часто отдыхает на природе, — объясняет Александр Жигалин. — Однако прошлогодняя вспышка показала уязвимость горожан, так как массовое размножение переносчиков инфекции произошло по причине отсутствия должного внимания властей к благоустройству городской среды, в частности, к бесконтрольному появлению и разрастанию несанкционированных свалок».

На данный момент известно более 40 видов хантавирусов. Способы их проникновения в организм человека схожи с таковыми у коронавирусов, однако это разные семейства с разным строением. Более того, зафиксированы лишь единичные случаи передачи хантавирусов от человека к человеку, что для коронавирусов является основным путем распространения.

Долгие годы ведущую роль в распространении хантавирусов (наиболее часто в России регистрируют вирусы Puumala и Hantaan) играли грызуны: полевки, мыши, крысы и т.д. Однако в ходе исследований, проведенных биологами ТГУ, было установлено, что землеройки могут вносить значительный вклад в поддержание очага хантавирусных инфекций. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50 процентов этих насекомоядных.

Землеройки распространены так же широко, как и грызуны. Они часто поселяются на дачных участках, в частных домах или на первых этажах многоквартирных домов, тяготеют к местам массового скопления и размножения насекомых. Это создает предпосылки для инфицирования самых разных категорий людей.

Результаты, полученные учеными ТГУ, позволяют говорить о необходимости проведения дальнейших исследований не только с точки зрения фундаментальной науки, но и для получения объективной информации о распространении вирусов, вызывающих массовые вспышки и приводящих к летальным исходам. Однако такие работы требуют значительного финансирования, которое необходимо для организации экспедиционных работ и проведения лабораторных анализов.

«Сейчас все патогены остались в тени коронавируса, поэтому получить финансирование в научных фондах очень сложно, — говорит Александр Жигалин. — В то же время именно длительные исследования позволяют не только заблаговременно выявлять общий уровень заражённости переносчиков, но и отслеживать появление новых возбудителей. Очаги природных инфекций крайне динамичны и требуют постоянного пристального внимания. Лишь владея информацией об их функционировании, исследователи и медики могут предотвратить как локальные вспышки инфекций, так и те, которые могут распространиться на значительные территории».

В текущем полевом сезоне биологи намерены не только продолжить исследование насекомоядных, но и начать исследование рукокрылых. Как отмечают учёные, в 2019–2020 году количество землероек заметно увеличилось. Тёплая зима также способствовала увеличению численности популяций.

Чаще всего вспышки заболеваний хантавирусными инфекциями возникают весной, летом и в начале осени, когда увеличивается численность носителей возбудителя. Для предупреждения инфицирования необходимо соблюдать меры личной гигиены: работать на дачном участке или на природе в перчатках, после работы мыть руки, при работе, связанной с образованием аэрозолей (смеси воздуха с пылью или почвой), использовать респиратор или маску.

Владельцам дачных участков и частных домов необходимо проводить благоустройство территории и не допускать ее захламления. Наличие валежника, листвы и мусора создает предпосылки для активного размножения грызунов и насекомоядных. Помимо этого, такие условия способствуют увеличению численности иксодовых клещей, что повышает риск заражения клещевыми инфекциями.

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