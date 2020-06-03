Томич залез в конструкцию Коммунального моста и застрял

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 2 июня, в Томске мужчина «на спор» залез в конструкцию Коммунального моста и застрял, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о том, что между опорой моста и металлической конструкцией зажат мужчина, поступило в 20.50.

«Дежурная смена выехала на место происшествия. Со слов самого пострадавшего, он попытался пролезть в узкий проем на спор с товарищами и застрял. Оценка ситуации показала, что в нижней части проем шире на три сантиметра. Спасатели уложили мужчину горизонтально и вытянули оттуда», — сказал начальник Томской ПСС Евгений Кабаков.

От медицинской помощи мужчина отказался.

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