За время пандемии коронавируса в Томской области кислородная поддержка понадобилась 165 заболевшим

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской области за весь период пандемии коронавируса поддержка в виде подключения к аппаратам ИВЛ или подаче кислорода через маску потребовалась 165 пациентам с COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В основном кислородная поддержка требуется тем, у кого заболевание протекает в тяжелой или среднетяжелой форме.

У 119 пациентов, нуждающихся в подаче кислорода через маску, были зафиксированы позитивные изменения в лечении пневмонии. У 16 пациентов, подключенных к инвазивной вентиляции легких, улучшилось самочувствие, 11 из них были переведены из реанимации в общее отделение.

На сегодняшний день на кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

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