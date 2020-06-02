Иван Деев: зачастую медработники в Томске заражались вне медучреждений или из-за бессимптомных пациентов

2 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Сотрудники томских медучреждений в большинстве случаев заражаются COVID-19 вне стен больниц. Случаи заражения на рабочем месте происходили при контактах с больными, у которых болезнь протекала без симптомов. Об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Томской области Иван Деев.

«Это ситуация классическая для всех медицинских организаций, которые не работают с COVID, когда поступает пациент без каких-либо клинических проявлений. На старте он имеет отрицательный статус, но с течением времени, когда заканчивается инкубационный период, этот статус может быть определен как положительный. В НИИ кардиологии произошла именно эта ситуация, — рассказал Иван Деев. — Точно такая же ситуация была в городской больнице №3, когда один из пациентов с отрицательным статусом с течением времени получил положительный статус. И с вахтовиками, когда они были отрицательными и стали положительными с течением времени. Причем положительные добавлялись по истечении 14-дневного срока. Это в принципе характерно для данного вируса и его инкубационного периода».

Замгубернатора уточнил, что в северском перинатальном центре, медсестра которого на днях заразилась коронавирусом, ситуация локализована.

«Хочу подчеркнуть, что роль средств индивидуальной защиты в данном случае очень высока. С учетом того, что даже у специалистов, отработавших смену полностью, при смывах статус на COVID-19 у всех отрицательный. Понятно, что за ними установлено наблюдение, — отметил Иван Деев. — Собственно, здесь подтверждается ситуация, связанная с тем, что в основном все-таки медработники приносят инфекцию извне. Очаги, в которых они заразились, в основном также являются бытовыми, это не ситуация заражения на рабочем месте. Ситуаций заражения на рабочем месте не так много».

Замгубернатора также отметил, что эпидрасследование очага в НИИ кардиологии закончилось: карантин снят, смывы отрицательные, отделения работают в полном объеме. На сегодняшний день выявлены те, кто мог быть источником заражения.

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