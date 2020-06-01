Девятилетний велосипедист попал под машину в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 1 июня, в Томске под колеса Nissan Murano попал 9-летний велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.10 на ул.Герцена, 18. Здесь 51-летняя женщина-водитель при повороте налево сбила ребенка, который пересекал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами велосипедист госпитализирован.

Очевидцев произошедшего просят звонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

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