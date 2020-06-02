Томский губернатор рассказал о росте основных отраслей экономики, несмотря на коронавирус

2 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ходе еженедельного совещания с главами муниципалитетов губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что продуманные и взвешенные ограничительные меры позволили найти баланс между здоровьем граждан, с одной стороны, и устойчивостью экономики, с другой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы не пошли по пути тотального бездумного закручивания гаек. У нас как работали, так и работают главные отрасли экономики. Причем работают в плюс, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Так, за последние четыре месяца сфера строительства выросла на 20 процентов, обрабатывающий сектор — почти на 10%, торговля — на 4%, АПК — на 2%. Мы приняли беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одних только региональных налоговых льгот предоставили на 800 миллионов рублей».



Губернатор назвал ситуацию с распространением коронавируса и с самочувствием экономики стабильной, но указал, что «это не повод расслабляться и рассчитывать только на решения оперативного штаба, на поддержку сверху», а активно помогать предпринимателям на местном уровне — городском и районном.

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