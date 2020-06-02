Томские выпускники получат аттестаты до 8 июня

2 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Выпускники школ Томской области получат аттестаты о среднем общем и об основном общем образовании до 8 июня включительно. Документы получат 5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 девятиклассников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Аттестаты с отличием будут выданы без учета результатов ЕГЭ. 11-классники, у которых по всем учебным предметам по результатам промежуточной аттестации в 10 и 11 классах стоит «отлично», получат аттестат с отличием и медаль “За особые успехи в учении”», - сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич Ирина Грабцевич.

Начальник департамента уточнила, что в каждой школе составлен индивидуальный график получения документов выпускниками.

«Мы уверены, что каждая школа изыщет возможность организовать выдачу первого документа об образовании своим выпускникам в торжественной обстановке, - подчеркнула Ирина Грабцевич. – Безусловно, при этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования».

В помещениях, где будут выдаваться аттестаты, должна быть организована каждые два часа влажная уборка и проветривание. Между вручениями — обязательная обработка часто используемых поверхностей: дверных ручек, перил, поверхностей столов и др. Персонал должен быть в масках и перчатках, а на входе ученики, родители и сотрудники учебного заведения должны будут пройти термометрию и обработку рук антисептиками.

Выпускники, не планирующие поступление в вузы, после 20 июня смогут подать документы для поступления в техникумы и колледжи Томской области.

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