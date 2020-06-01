hh.ru и Служба занятости населения Томской области помогают найти работу

1 июня 2020 / Томский Обзор

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и Служба занятости Томской области приступили к реализации совместного антикризисного проекта, направленного на трудоустройство населения.

На интерактивном портале Службы занятости (rabota.tomsk.ru) предлагается возможность просмотра вакансий hh.ru в форме виджета (визуального элемента для быстрого доступа). Поэтому теперь соискателям региона стало доступно еще больше вакансий на одном ресурсе, что значительно повышает шансы найти работу.

По данным hh.ru в мае 2020 года лидерами по объему вакансий в Томской области стали следующие профессиональные области: «Продажи» (24%), «Производство» и «ИТ, телеком» (по 13%), «Рабочий персонал» и «Строительство» (по 11%), реже ищут специалистов в «Спорт, фитнес», «Домашний персонал», «Искусство, медиа» (по 1%). Прирост вакансий в мае 2020 года по отношению к маю 2019 года составил 28%.

«hh.ru открыт к подобным форматам сотрудничества во всех регионах Сибирского ФО, - рассказала Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter Сибирь. Безусловно, такие проекты помогают в поиске работы кандидатам разных направлений. Более того, в рамках именно данного проекта команда HeadHunter в ближайшее время проведет серию онлайн вебинаров для сотрудников Службы занятости. Коллеги смогут использовать полученную информацию для консультирования соискателей по вопросам поиска вакансий, составления резюме и другим».

«Ежедневно рубрику «Вакансии» на интерактивном портале Службы занятости населения просматривает более десяти тысяч жителей Томской области, - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. Прирост посетителей с начала 2020 года составил порядка 29%, а это значит, что жителям региона как никогда нужна помощь в трудоустройстве».

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников

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