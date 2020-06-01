За сутки в Томской области зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 1 июня, в Томской области зарегистрированы 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое ранее заболевших выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что у 15 заболевших лечатся в стационарах. В инфекционное отделение больницы № 3 госпитализированы 10 человек, пять с пневмонией - в респираторные госпитали СибГМУ и медико-санитарной части № 2. Остальные без симптомов находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.

Установлены источники заражения 16 человек - это контакты с ранее заболевшими. По 12 случаям заражения идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходят лечение 286 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шестеро на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 122 человека.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 716 случаев заболевания коронавирусом: 376 на лечении (286 в стационарах, 90 на самоизоляции), 326 выздоровели, 14 умерли.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 31 мая): Республика Тыва – 322,3; Республика Хакасия – 180,4; Красноярский край - 148,2; Новосибирская область – 100,4; Алтайский край – 79,8; Иркутская область – 73,2; Омская область – 72,0; Томская область – 63,7; Республика Алтай – 55,4, Кемеровская область – 19,6.

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