В ТГУ сняли ироничный ролик к дню рождения университета

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2020 // Фото: Vk.com/club10540

В социальных сетях Томского госуниверситета опубликован небольшой ролик, в котором его создатели фантазируют о том, как вуз отмечал свой первый день рождения.

«Когда мы отмечали свой первый день рождения — у нас училось 72 человека на одном факультете. Тогдашние студенты даже предположить не могли, что ТГУ разрастётся до 20 факультетов, где будет учиться около 15 тысяч ребят», — говорится в описании к видео.

Ролик полон ироничных отсылок к современным реалиям — пандемии коронавируса, приезду в Томск столичной знаменитости (которой город не понравился) и других.

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