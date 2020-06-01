Томские врачи получат сертификаты на бесплатное посещение салонов красоты

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Представители томской региональной ассоциации предприятий индустрии красоты поддержали всероссийскую акцию «От сердца к сердцу», передав томским врачам сертификаты на бесплатное посещение салонов красоты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первыми сертификаты в рамках акции получили сотрудники томских поликлиник № 1 и № 10. Предполагается, что медики получат более четырехсот сертификатов. Воспользоваться бесплатными услугами медики смогут до конца ноября.

В акции принимают участие 14 салонов и парикмахерских Томска и Северска. В их числе — «Советская парикмахерская», ногтевая студия «Creative Nails», студия маникюра Светланы Мельниковой, студия татуажа Ирины Вайман, студия маникюра и педикюра «Fleuron», «Art pro Fashion», «ArtStyle», студия «Beauty banda», «Best Freands», Академия красоты Basova, «Ваш мастер», «Epilestet», «Hair Style» и студия Татьяны Булдыгиной.

Федеральная акция в поддержку медиков проходит в 33 городах России, всего по стране выделено уже более пяти тысяч сертификатов.

Тэги/темы: