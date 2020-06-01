Завтра жители части домов томского микрорайона Каштак останутся без воды

1 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 2 июня, в Томске в микрорайоне Каштак ожидается масштабное отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение, связанное с ремонтом водовода, продлится с 9.00 вторника, 2 июня, до 2.00 среды, 3 июня. В этот период без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. 1-я Мостовая, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 1, 3, 7, 13/1;

ул.79-ой Гвардейской Дивизии, 2в стр.1, 4, 4/5, 4/5 стр.3, 4/1, 4 стр.1, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12а, 12б, 12в, 12в ст.1, 12е, 12з, 12/3, 14, 16, 16/1, 18, 20, 20б, 22, 24, 26, 5, 7б, 7г, 9, 9/1, 9в, 9г, 11, 11/1, 11/2, 13, 13а, 13г, 13в, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 25/1, 25а, 27, 27/1, 27а, 29, 31;

ул. Балагурная, 30, 30/2, 30/2 стр.1, 30/3, 30/5, 32, 17, 19;

ул. Баргузинская, 2, 2в, 10, 3;

ул. Барнаульская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 7, 7/1;

ул. Барнаульский проезд, 10, 12, 18б, 20, 3а, 11;

ул. Батистовая, 6/1, 8, 8 стр.1, 9, 10 стр.1, 14, 16, 18;

ул. Бийская, 3, 19;

ул. Большая Каштачная, 53;

ул. Большая Подгорная, 252, 254;

ул. Братская, 8, 7, 9, 13, 15;

ул. Васюганская, 5, 9, 11, 13, 13а;

ул. Ватутина, 2, 6, 22, 22а, 24, 26, 28, 34/2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Вилюйская, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

ул. Вилюйский 1-й проезд, 4а/1;

ул. Вилюйский проезд, 5, 7, 9, 11;

ул. Витимская, 2, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1/2, 1/3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 35, 37;

ул. Волжская, 14, 3, 11;

ул. Говорова, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/2, 10/3, 16, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 46, 46/1, 46/4, 48, 48/1, 50, 50/1, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 70, 76, 76/1, 78, 86, 1/1, 1а, 3, 11, 11а, 11б, 11в, 17, 17а, 17/1, 17/5, 17б, 19б, 19в, 19в ст.1, 21, 23, 25в, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул. Дальне-Ключевская, 24;

ул. Жигулевская, 7;

ул. Интернационалистов, 2, 2а, 6, 6/1, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10, 12, 12/1, 18а, 20, 20 стр.1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11 стр.1, 15, 17, 17/1, 17/2, 17б, 19, 19а, 19/1, 21, 21/2, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37;

ул. Каменская, 1, 1 стр.1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19;

ул. Карла Ильмера, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 1, 7/1, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;

пос. Каштак;

пос. Киргизка;

ул. Кольцевой проезд, 4, 8, 8а, 8б, 10, 12, 12/1, 12а, 14, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38б, 40б, 40г, 40, 40а, 40в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 7, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 33/1, 33/2, 39, 39/4, 41, 43, 43/1 стр.1, 43/2, 43/3, 43/4, 49, 53, 53б, 55, 55/1, 55б, 57, 57а, 57б, 59;

ул. Костромская;

ул. Кошурникова, 2, 1, 1/2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11;

ул. Красноярская, 17, 17а;

пос. Крутоовражный, 56а, 76б стр.1, 43а, 43д, 43г;

2-й пос. ЛПК, 109/1;

ул. Ленская, 12, 14, 16, 18, 45, 45/1, 47, 49, 49а, 51, 53, 57, 59/1, 59/2, 59/3;

ул. Макарова, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 44, 44 стр.3, 44 стр.5, 9, 11, 11/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31а;

пр. Мира, 4, 10, 10/1, 10а, 12а, 20, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 40а, 40 стр.6, 42, 46, 48, 48/3, 48/4, 48а, 50, 50а, 52, 52а, 52 стр.4, 56, 58, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 72, 72/1, 72/2, 72а, 74, 74/2, 74/3, 74/4, 76, 78, 1, 1/2, 3, 5, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 17, 17/1, 17 стр.1, 19, 19/1, 19а, 21, 21а, 21/в, 21в, 23, 27, 27а, 27в, 29, 29а, 31, 31б, 31/1, 33, 33/1, 35, 35/2, 37, 39, 41, 41а, 47;

пер. Морской;

ул. Мостовая, 18/1, 18/1 стр.1, 18/1 стр.3, 20/2, 28 стр.2, 28 стр.3, 28 стр.6, 28 стр.10, 28 стр.11, 28б, 30 стр.2, 30 стр.4, 30 стр.5, 30 стр.6, 32б;

ул. Нарымская;

ул. Ново-Деповская;

пер. Ново-Чулымский;

ул. Раздольная, 2, 2а, 2в, 6/1, 20/2;

ул. Северо-Каштачная, 10, 18, 20, 20/1, 22, 26, 28 стр.1, 44, 3, 13а, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 47, 53, 107, 109;

пер.2-й Северо-Каштачный, 8, 5, 9;

ул. Смирнова, 2а, 4, 10, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 30, 30б, 30в, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38а, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/5, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/3 стр.3, 44/1, 44/2, 44/4, 44, 48, 48/1, 48а стр.1, 48б, 48б стр.2, 48г, 48а, 50, 50/1, 50/1 стр.1, 50/1 стр.2, 56, 58а, 60, 68, 1, 1б, 1г, 1ж, 3, 3 стр.5, 3 стр.10, 3б, 3д, 3а, 5, 5/1,5/2, 5/3, 5/8, 5а, 5е, 5и, 5б, 5д, 7, 7/1, 7/7, 7/9, 7/11, 7/13, 7/14, 7б, 9, 9/10, 9 стр.1, 9 стр.5, 9 стр.2, 9 стр.9, 9 стр.15, 9/1, 9/3, 9/19, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43 стр.1, 43/2, 45;

ул. Старо-Деповская, 66, 55;

ул. Стрелочная, 1в, 13, 15, 23;

ул. Сухумская, 7, 9;

пер. Таймырский, 16а;

пер. Урожайный, 30, 32, 29, 31, 33;

ул. Усть-Киргизка 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я;

ул. Фестивальная;

ул. Ференца Мюнниха;

ул. Усть-Киргизский 2-й тупик, 6.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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