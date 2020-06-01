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Завтра жители части домов томского микрорайона Каштак останутся без воды

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Завтра, 2 июня, в Томске в микрорайоне Каштак ожидается масштабное отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение, связанное с ремонтом водовода, продлится с 9.00 вторника, 2 июня, до 2.00 среды, 3 июня. В этот период без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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