К концу года китайский инвестор запустит производство фанеры на базе ЛПК в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Китайское ООО «Томсклеспром Сюйдун» запустит завод по производству фанеры на базе Асиновского лесопромышленного комплекса (ЛПК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя гендиректора АО «РусКитИнвест» (управляет проектом ЛПК) Сергея Тиссена.

«У нас давно были планы по развитию, привлечению новых инвесторов. Хотим, чтобы кроме производства шпона было производство фанеры. Мы с нашими китайскими коллегами приняли решение создать совместное предприятие. Будет китайский инвестор», — сказал Тиссен.

По его словам, производство будет запущено к концу года. Объем инвестиций Тиссен не уточнил.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Томсклеспром Сюйдун» зарегистрировано 28 мая в Асино. Учредителями стали ООО «Сюйдун» (51%) и ООО «Хенда-Сибирь» (49%). Директором новой компании назначен бенефициар ООО «Сюйдун» Ма Вэньчао.

ООО «Хенда-Сибирь» зарегистрировано в Тегульдетском районе Томской области и занимается лесозаготовками. Компания входит в китайский холдинг AVIC Forestry.

АО «РусКитИнвест» зарегистрировано в 2008 году для управления проектом ЛПК. 53% компании принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ», остальные 47% — ООО «Хенда-Сибирь». В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

Тэги/темы: