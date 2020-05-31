В Томской области зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на воскресенье, 31 мая, за сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 16 человек.

10 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпиталя медико-санитарной части №2 Томска и клиник СибГМУ. У 11-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заражения 12-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у девяти человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование.

Лечение в стационарах проходят 258 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке по-прежнему 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 110 человек.

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