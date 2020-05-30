Северский перинатальный центр временно закрыт из-за заразившейся коронавирусом медсестры

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Северский перинатальный центр закрыт на 14 дней на прием новых пациентов в связи с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция у одного из сотрудников среднего медицинского персонала. Однако распространения в медучреждении инфекция не получила, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Эпидемиологи установили, что в медицинском учреждении строго соблюдались все меры санитарно-эпидемиологического контроля, медработники использовали средства индивидуальной защиты, в помещениях проводилась необходимая обработка.

После подтверждения коронавируса у медсестры оперативно были взяты анализы у всех работников и пациентов перинатального центра. Сегодня, 30 мая, стали известны результаты – они отрицательные. За всеми установлен эпидемиологический надзор на 14 дней.

Пять сотрудников, контактировавших с заболевшей медсестрой в дежурную смену, остаются на двухнедельной самоизоляции.

Часть пациенток, находившихся в стационаре, выписаны, остальные оставлены в центре до выписки. Женщины, наблюдавшиеся здесь амбулаторно, переведены в женскую консультацию. Роженицы временно будут госпитализироваться в областной перинатальный центр.

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