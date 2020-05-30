За сутки в Томской области зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 30 мая, в Томской области зарегистрированы 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 23-х человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

12 пациентов госпитализированы: один с ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и СибГМУ. У 10-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заражения 18-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у четырех человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование.

На лечении в стационарах остается 251 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 96 человек.

За сутки взято на исследование 2 208 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 59199 исследований.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

Всего в Томской области зарегистрированы 667 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (251 в стационарах, 100 на самоизоляции), 302 выздоровели, 14 умерли.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 29 мая): Республика Тыва – 287,7; Республика Хакасия – 170,3; Красноярский край - 139,0; Новосибирская область – 92,8; Алтайский край – 73,7; Омская область – 65,8; Иркутская область – 62,6; Томская область – 59,8; Республика Алтай – 50,0, Кемеровская область – 18,1.

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