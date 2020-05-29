Томский областной краеведческий музей запустил «Музейный shop»

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: youtube.com

Томский областной краеведческий музей запустил новую рубрику – «Музейный shop», в которой рекламируют интересные экспонаты из своих коллекций.

«Идея появилась, когда мы готовили Ночь музеев. Она проходила в формате телемарафона, а понятия теле и реклама неотделимы, поэтому какой телемарафон без рекламных роликов? Мы пофантазировали — а что если рекламировать старинные предметы из фондов так, как это делают в современном мире?» - поделилась специалист по маркетингу музея Елена Фещенко.

Последний выпуск посвящен шкуре пингвина, которую в фонд передал участник 23-ей советской арктической экспедиции, сотрудник гляциологической лаборатории ТГУ А. М. Рудой. Так в новом видео в разных ракурсах представлен пингвин, а закадровый голос остроумно его рекламирует - «Теща замучила? Подари ей пингвина чучело!».

Томский краеведческий музей уже успел «прорекламировать» нефть, калоши, часы, патефон, стул Асташева и другие интересные экспонаты. «Обеспечь себе благополучие – покупай колбу горючего!», «Эта ваза в виде вашей почки. Пей боржоми до последнего глоточка» - эти и другие не менее оригинальные слоганы можно встретить в ранних выпусках рубрики на официальном Youtube-канале музея.

«Мы подумали, что это было бы прекрасным решением продемонстрировать свои коллекции и предметы. Ведь в период, когда музей закрыт, мы можем радовать людей своими экспонатами только онлайн, Будем знакомить вас с нашими сокровищами и дальше, следите за рубрикой на нашем youtube канале!».

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