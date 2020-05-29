В Томской области за сутки умерли трое больных коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За сутки в Томской области выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом, трое умерли. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 18 вновь заболевших симптомов нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. Трое с ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, двое с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска.



Причиной заражения 19 человек стали контакты с теми, кому коронавирус был диагностирован ранее. По четырем случаям идет эпидемиологическое расследование.



На лечении в стационарах остаются 243 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной).



За истекшие сутки скончались три человека. Все трое входят в группу риска по возрасту (старше 70 лет) и по тяжелым сопутствующим заболеваниям, в числе которых патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкология и другие. Пациенты поступили в стационар с тяжелой формой пневмонии, находились длительное время на искусственной вентиляции легких.



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 83 человека.



За сутки взято на исследование 2 293 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 56 991 исследование.



Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.



В Томской области зарегистрированы 645 случаев заболевания коронавирусом: 352 на лечении, 279 выздоровели, 14 умерли.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 28 мая): Республика Тыва – 267,6; Республика Хакасия – 164,3; Красноярский край - 134,2; Новосибирская область - 89,1; Алтайский край – 70,5; Омская область – 63,6; Иркутская область – 60,1; Томская область – 57,6; Республика Алтай – 49,5, Кемеровская область – 17,4.

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