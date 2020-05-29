«Ростелеком» модернизировал систему видеонаблюдения в районных отделах МВД Томской области

29 мая 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел модернизацию систем видеонаблюдения в отделах внутренних дел Октябрьского и Советского районов города Томска, а также Тегульдетского, Зырянского и Молчановского районов области. Оператор смонтировал новые IP-камеры высокого разрешения вместо существующих аналоговых и установил видеорегистраторы нового поколения.

«Видеонаблюдение — востребованная услуга среди наших корпоративных клиентов. Например, за 2019 год мы подключили к ней более ста компаний. При этом больше половины из них выбрали для себя облачное хранение записей с камер. Такой вариант мы предоставляем благодаря наличию у «Ростелекома» собственных центров обработки данных, которые круглосуточно контролируются специалистами компании», — добавил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» объединяет территориально распределенные камеры в одну систему и дает возможность управлять доступом к видеоархивам. Информация при этом хранится на серверах в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Трансляция и записи с камер доступны из любой точки мира, где есть интернет.

На территории Томской области эта услуга становится все более популярной среди представителей малого и среднего бизнеса. При этом видео доступно для просмотра от 3 до 90 дней, в зависимости от потребностей предприятия и выбранного тарифного плана.

Услугу видеонаблюдения можно дополнить такими модулями видеоналитики как «Подсчет посетителей», «Определение длины очереди», «Распознавание лиц», «Контроль сотрудников на рабочем месте», «Распознавание автомобильных номеров», «Детектор оставленных предметов». Это позволяет в автоматическом режиме обрабатывать полученные с видеокамер изображения с помощью аналитических модулей, которые отображают результаты работы в виде графиков, таблиц, диаграмм.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг можно в офисе продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелеком», на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.

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