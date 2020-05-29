Режим самоизоляции в Томской области продлили до 15 июня

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий в регионе режим самоизоляции до 15 июня, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Завтра, 30 мая, исполнится ровно два месяца, как мы с вами живём в режиме ограничений. Если бы тогда, в марте, мне кто-то сказал про эти два месяца, я бы ни за что не поверил. Но наша жизнь непредсказуема, а жизнь в эпидемии непредсказуема вдвойне, — отметил в своем обращении к жителям Томской области губернатор Сергей Жвачкин. — Тем не менее, благодаря вовремя принятым жёстким мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий. У нас нет тысяч больных и сотен умерших. И это не везение и не стечение обстоятельств, а труд тысяч людей — в первую очередь, труд медиков и правоохранительных органов, которые день и ночь работают вместе с нами, чтобы Томская область оставалась территорией безопасности и благополучия».

Глава региона отметил, что контроль над эпидемической ситуацией позволил практически не останавливать работу промышленности, строительства, сельского хозяйства и ещё 15 апреля открыть работу салонов красоты и парикмахерских.

«Эпидситуация позволила нам три недели назад разрешить занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки. Причём это прогулки без масок и без пропусков. И не по графику, а по желанию. Единственное ограничение — соблюдение социальной дистанции, — сказал Сергей Жвачкин. - Тем не менее, — отметил глава региона, — мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на ещё один инкубационный период».

Глава региона уточнил, что в этот период продолжат работать ранее открытые предприятия, продлен режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых массовых общественных местах.

Губернатор уточнил, что режим ограничений будет полностью снять только по достижению трех показателей. Первый — число свободных коек для больных коронавирусом (при нормативе в 540 коек в регионе их сегодня 1082), второй — охват населения тестированием на коронавирус (при нормативе не менее 70-ти тестов на 100 тысяч населения в Томской области тестируются 175 на 100 тысяч, и по поручению губернатора за неделю количество исследований должно увеличиться еще в полтора раза). Третий показатель - коэффициент распространённости инфекции.

«Показатель означает, что в течение четырёх последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идёт. И этот показатель напрямую зависит от того, как мы соблюдаем социальное дистанцирование и обязательный масочный режим», - сообщил Сергей Жвачкин.

В этой связи глава региона вновь обратился к жителям всех городов и районов области с просьбой не пренебрегать простыми правилами, беречь себя и тех, кто рядом.

«Будем дисциплинированней, проявим сознательность — и сразу откроем кафе и рестораны, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и развлекательные центры. Когда наступит это время, зависит от каждого из нас, от нашей ответственности за себя и за тех, кто рядом», - добавил губернатор.

Напомним, режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Томской области был введен в конце марта. По последним данным, в Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции), 237 выздоровели, 11 умерли.

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