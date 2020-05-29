В Томской области создан региональный Фонд для достройки проблемных домов

29 мая 2020 / Томский Обзор

Администрация Томской области учредила Фонд защиты прав участников долевого строительства, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Возглавил фонд Сергей Световец, ранее руководивший Томским трамвайно-троллейбусным управлением и некогда крупнейшим в Томской области перевозчиком — АО «Томскавтотранс».

Световец сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что фонд будет заниматься вопросами достройки проблемных домов.

«Фонд только создан, сейчас внутри надо принять ряд организационных решений, открыть финансирование, утвердить штат. После этого начнем работать с дольщиками и федеральным фондом», — сказал Световец.

Он добавил, что работа по конкретным проблемным домам планируется уже в текущем году.

В настоящее время в едином реестре проблемных домов в Томске остаются порядка 20 многоэтажек.

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